Самозанятые не смогут работать на одного заказчика через агрегатор более 60 часов

Самозанятые, работающие через агрегаторы и маркетплейсы, не смогут выполнять заказы одного и того же заказчика более 60 часов в месяц в течение 6 месяцев подряд.
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