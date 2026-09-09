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Газета.ру

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Самозанятые не смогут работать на одного заказчика через агрегатор более 60 часов

Самозанятые не смогут работать на одного заказчика через агрегатор более 60 часов

Самозанятые, работающие через агрегаторы и маркетплейсы, не смогут выполнять заказы одного и того же заказчика более 60 часов в месяц в течение 6 месяцев подряд.

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