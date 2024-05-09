Орловцы спасают от морозов картошку

В Орловской области начавшиеся ночные заморозки доставили много неприятностей и хлопот дачникам. Люди пытаются спасти раннюю картошку, абрикосы, яблони и рассаду, которую уже некоторые огородники успели высадить в грунт.
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