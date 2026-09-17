«Адские санкции» Грэма грозят адом прежде всего самой Америке

Чудес в повестке заседания палаты представителей не значилось — они и не произошли. На ленточке, перед скорыми каникулами, ястребы от обеих партий, не желая отставать от коллег из сената, все же проголосовали за законопроект о так называемых адских санкциях Линдси Грэма* Коллаж: Царьград Голосовали, кстати, за смягченную версию.