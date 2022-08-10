"Отдыху не бывать?": история с "заблокированным" пляжем набирает обороты - видео

"Отдыху не бывать?": история с "заблокированным" пляжем набирает обороты - видео

Жители Приморья продолжают активно обсуждать ситуацию, которая произошла на одном из самых популярных пляжей края.

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