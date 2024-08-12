Локарно-2024: судьба сестер, действительно, незавидна

«Воробей в камине» Рамона Цюрхера «Воробей в камине» (Der Spatz im Kamin) швейцарских близнецов Рамона (режиссер и сценарист) и Сильвана (продюсер) Цюрхеров, как и их премированный в Берлине фильм «Девушка и паук», — витиеватая ансамблевая парабола, сочетающая бытовые реалии с меланхоличной поэзией, блестяще организованный хаос «потока жизни» с герметичностью заранее придуманной сценарной конструкции.