РБК СТИЛЬ
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РБК СТИЛЬ

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  • Вениамин
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Локарно-2024: судьба сестер, действительно, незавидна

Локарно-2024: судьба сестер, действительно, незавидна

«Воробей в камине» Рамона Цюрхера «Воробей в камине» (Der Spatz im Kamin) швейцарских близнецов Рамона (режиссер и сценарист) и Сильвана (продюсер) Цюрхеров, как и их премированный в Берлине фильм «Девушка и паук», — витиеватая ансамблевая парабола, сочетающая бытовые реалии с меланхоличной поэзией, блестяще организованный хаос «потока жизни» с герметичностью заранее придуманной сценарной конструкции.

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