Пирог с клубникой «Минутка». Такой нежный, что тает во рту. Быстрый рецепт к чаю

Клубничный пирог — это десерт, в котором свежесть сезона встречается с традициями домашней выпечки. Он может быть открытым, с яркими дольками клубники на глазах, или закрытым — с румяной решеткой из теста, под которой скрывается ароматная начинка.
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