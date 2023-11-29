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Глава МИД Турции заявил о необходимости механизма гарантий для Палестины

Глава МИД Турции заявил о необходимости механизма гарантий для Палестины

Глава министерства иностранных дел (МИД) Турции Хакан Фидан в ходе выступления на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации на Ближнем Востоке 29 ноября заявил, что механизм гарантий для Палестины, который предложила Анкара, необходим и получает поддержку других стран.

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