До конца 2024-го ВВС США планируют подписать контракт с концерном Northrop Grumman на партию стратегических бомбардировщиков B-21 Raider.
"Удары неизбежны". Пентагон нащупал "слабость" в российской обороне
Комментарии
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Игорь Максаков
Ничего им, америкосам не поможет, ни бомбардировщики, ни царь и не герой. Все империи исчезают со временем. Их время уже пришло. Помолимся за упокой грешных....
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9 час.
Семен Демин
Хорошо, если так.
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8 час.
Юрий Золотарев
Непалохо бы научиться щёлкать эти "Райдеры", как орехи. Ну, хотя бы с помощью нашего боевого лазера "Пересвет".
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3 час.
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