Виктория Никифорова Ровно двадцать пять лет назад состоялись досрочные выборы президента России, на которых в качестве самовыдвиженца победил полковник ФСБ.
Ну теперь-то уж точно все: такого Россия не переживет
Комментарии
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alik3456 Джексон
А ты в кабинете управы сидишь и бигмаг с икоркой жрёшь?
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10 час.
alik3456 Джексон
Кто мечтает жить как в европе , точно не переживёт...
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10 час.
ГОРОДНИЧИЙ РЖЕВСКИЙ
В России блины с икрой едят! бигмаг с икрой это тебе недоамериканцу джексону! Ешьте не обляпайтесь!
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7 час.
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