"Ведомости": Силуанов представил программу фронтального сокращения госрасходов

Министр финансов России Антона Силуанов на заседании правительственной комиссии по бюджетным проектировкам предложил программу фронтального сокращения расходов бюджета, сообщает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на газету "Ведомости".
Министр финансов России Антона Силуанов на заседании правительственной комиссии по бюджетным проектировкам предложил программу фронтального сокращения расходов бюджета, сообщает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на газету "Ведомости".
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