История Натальи Поклонской

Юрий Астахов Любой человек имеет право высказывать свое мнение и рекомендовать прочтение какой-либо книги, или статьи. Другое дело, ее фанатичность и своеобразие выбора объектов поклонения настораживают...

Генрих Завистливые ублюдки, оставьте Поклонскую в покое...в отличие от трусливой хохлятины, она великолепно сыграла свою роль в Крыму... Генеральские погоны на ее хрупких плечах по праву, а не за натянутую шкурку на лбу до самой задницы, как у некоторых генеральш, мелькающих на экране.