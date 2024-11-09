Бертран Рассел известен как пацифист и либерал. Выпускник Тринити-колледжа Кембриджа. Поклонская – советник генерального прокурора России на сегодняшний день – советует подписчикам в социальных сетях: «Интересная книга «Влияние науки на общество».
История Натальи Поклонской
Комментарии
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Юрий Астахов
Любой человек имеет право высказывать свое мнение и рекомендовать прочтение какой-либо книги, или статьи. Другое дело, ее фанатичность и своеобразие выбора объектов поклонения настораживают...
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3 час.
Генрих
Завистливые ублюдки, оставьте Поклонскую в покое...в отличие от трусливой хохлятины, она великолепно сыграла свою роль в Крыму... Генеральские погоны на ее хрупких плечах по праву, а не за натянутую шкурку на лбу до самой задницы, как у некоторых генеральш, мелькающих на экране.
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2 час.
Святогор Князев
"Наташка" - как её называют некоторые говномёты, вписала своё имя в историю России, кто бы что не говорил. Остальное пыль, на сапогах героев....
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1 час.
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