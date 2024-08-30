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HR-специалист Пак заявила, что наличие хобби дает работнику преимущество

HR-специалист Пак заявила, что наличие хобби дает работнику преимущество

Баланс между профессиональной деятельностью и личной жизнью, хобби и увлечениями (work-life balance) стал важной тенденцией на российском рынке труда, подчеркнула HR-директор компании NC Logistic Ирина Пак.

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