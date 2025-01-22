В курганской ЛДПР разгорелся скандал: партийцы просят Слуцкого сменить руководство

В курганском региональном отделении ЛДПР назревает внутренний конфликт. Члены партии, включая координаторов местных отделений, помощников сенаторов и депутатов, направили жалобу лидеру партии, депутату ГД Леониду Слуцкому с требованием отстранить и.
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