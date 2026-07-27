«Кто-то получит от этого огромные деньги» США и Саудовская Аравия заключили ядерную сделку. Кому она выгодна и чем угрожает миру?

США заключили с Саудовской Аравией соглашение о сотрудничестве в ядерной энергетике. Администрация Дональда Трампа обещает американской промышленности многомиллиардные контракты и утверждает, что сделка укрепит режим нераспространения.
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