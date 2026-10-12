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Аргументы и Факты

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Политолог Дудаков объяснил возможную выгоду Трампа от сделки с Россией

Политолог Дудаков объяснил возможную выгоду Трампа от сделки с Россией

Политолог-американист Малек Дудаков рассказал «Царьграду», что договорённости о поставках российского дизельного топлива могут укрепить политические позиции президента США Дональда Трампа, даже если не приведут к значительному снижению цен на американском рынке.

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