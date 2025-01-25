«Смертельно ужасные дни»: певица МакSим вышла на связь после победы над алкогольной зависимостью

Певица МакSим (Марина Абросимова) поделилась эмоциями после победы над алкогольной зависимостью. Исполнительница хита «Знаешь ли ты» вышла на связь в личном блоге и призналась, что в какой-то момент перестала что-либо чувствовать и сейчас борется с этим.