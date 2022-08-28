В Госдуме уезжавшим из России артистам посоветовали съездить в Донбасс

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Артистам, которые уезжали из России, стоит дать шанс исправиться, они могут съездить в зону спецоперации, это может изменить их позицию, сообщила РИА Новости первый зампред комитета ГД по культуре Елена Драпеко.