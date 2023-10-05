Волгоградские оперативники задержали подозреваемых в коммерческом подкупе

«Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Волгоградской области пресекли деятельность организованной группы, участники которой незаконно получали деньги от браконьеров.
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