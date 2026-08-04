Спикер парламента Армении позвонил украинскому коллеге сразу после избрания

РИА Новости/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/Алексей Даничев Одним из первых звонков Рубена Рубиняна после избрания председателем Национального собрания Армении стал разговор со спикером Верховной рады Украины Русланом Стефанчуком.
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