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Спикер парламента Армении позвонил украинскому коллеге сразу после избрания

Спикер парламента Армении позвонил украинскому коллеге сразу после избрания

РИА Новости/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/Алексей Даничев Одним из первых звонков Рубена Рубиняна после избрания председателем Национального собрания Армении стал разговор со спикером Верховной рады Украины Русланом Стефанчуком.

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