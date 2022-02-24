Госдеп объявил о высылке из Вашингтона советника-посланника посольства РФ

Госдепартамент объявил о высылке из Вашингтона советника-посланника посольства России. Эта мера — прямой ответ на высылку из Москвы замглавы американской дипмиссии Барта Гормана, сообщил «РИА Новости» официальный представитель ведомства 24 февраля.