МИД РФ призвал реорганизовать USAID для «помощи самим себе»

Агентство США по международному развитию (USAID) должно быть реорганизовано, чтобы помогать самим Соединенным Штатам, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 2 февраля в своем Telegram-канале.
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