Татарстан бизнес-омбудсмены аппараты хезмәткәрләре Минзәлә эшмәкәрләре белән очрашты

Бизнеска административ йөкләнешне киметү һәм эшмәкәрлек өчен уңайлы шартлар тудыру буенча Татарстан Республикасы Рәисе Рөстәм Миңнеханов күрсәтмәсе белән уздырыла торган системалы эш кысаларында бүген ТР Рәисе каршындагы Эшмәкәрләр хокукларын яклау буенча вәкаләтле вәкилнең иҗтимагый кабул итү бүлмәсе җитәкчесе Евгений Безроднов һәм «Бизнес коррупциягә каршы» иҗтимагый процедуралар үзәге» коммерцияле булмаган автоном оешмасы проектлары җитәкчесе Динә Исхакова Минзәлә муниципаль районына килде.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии