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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Орландо» выведет из обращения 32-й номер Шакила О′Нила. Церемония состоится 13 февраля

«Мэджик» станет третьим клубом НБА, который выведет из обращения номер легендарного центрового. В апреле 2013 года «Лейкерс» вывели 34-й номер, а в декабре 2016-го «Майами» вывел номер 32.

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