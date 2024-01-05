«Орландо» выведет из обращения 32-й номер Шакила О′Нила. Церемония состоится 13 февраля

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«Мэджик» станет третьим клубом НБА, который выведет из обращения номер легендарного центрового. В апреле 2013 года «Лейкерс» вывели 34-й номер, а в декабре 2016-го «Майами» вывел номер 32.