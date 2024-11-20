ПодБАДрили: как под видом чудо-лекарств продают концентраты для газировки

Практически по всей России действует сеть мошенников, которая продает пенсионерам пищевые добавки и концентраты для приготовления газировки под видом лекарств от всех болезней, и с наценкой до 4200%, выяснили «Известия».
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