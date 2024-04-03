Минометы «Тюльпан» уничтожили опорники ВСУ в районе Новомихайловки

Расчеты 240-миллиметровых самоходных минометов особой мощности «Тюльпан» уничтожили опорные пункты украинских националистов в районе Новомихайловки на Южно-Донецком направлении, сообщает Минобороны России.
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