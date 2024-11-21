360
360°НовостиЭфир
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

360

162 279 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лариса Шемисова
    А зачем, меня один раз отправили, причём вместо кардиолога, тот в отпуске был, выдали анкету на нескольких страницах,...Здоровье Mail: 74...
  • Андрей Шишинов
    "Украина запросила системы ПВО, способные сбивать российские ракеты"                                                 ...Зеленский запроси...
  • min313mailru Schmalz
    Зеленскому привет. Байдену тоже.  ПридуркиЗеленский запроси...

Аналитик Парфентьев сообщил о сложностях с внедрением системы на ограничение отправки SMS во время звонков

Аналитик Парфентьев сообщил о сложностях с внедрением системы на ограничение отправки SMS во время звонков

Координатор Центра безопасного Интернета Урван Парфентьев в разговоре с Общественной Службой Новостей рассказал, поможет ли система, при которой сообщения будут доставляться только после завершения телефонного разговора, предотвратить случаи мошенничества.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх