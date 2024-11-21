Аналитик Парфентьев сообщил о сложностях с внедрением системы на ограничение отправки SMS во время звонков

Координатор Центра безопасного Интернета Урван Парфентьев в разговоре с Общественной Службой Новостей рассказал, поможет ли система, при которой сообщения будут доставляться только после завершения телефонного разговора, предотвратить случаи мошенничества.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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