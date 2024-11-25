Объявлены победители конкурса «Пейзажный фотограф 2024 года»

Снимок абсолютного победителя конкурса: пустыня Атакама в Аргентине / © Andrew Mielzynski Снимок Игнасио Палацио, который занял второе место: пемзовое поле, Ла-Пуна, Аргентина / © Ignacio Palacios Победитель в категории «Пейзажная фотография года»: Итиномата, префектура Ямагути, Япония / © Ryohei Irie Победитель в категории «Снег и лед»: ледяной вихрь, Гренландия / © Jeroen Van Nieuwenhove Победитель в категории «Удивительное небо»: полярное сияние, метеоритный дождь и другие интересные явления, Рокка-ла-Меха, Италия / © Frederico Delucchi Победитель в категории «Лес»: светлячки в Туманных горах, поселок Уфэн, Синьчжу, Тайвань / © Shirley Wung Победитель в категории «Черное и белое»: национальный парк Долина Смерти, Калифорния, США / © J.