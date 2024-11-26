Сотрудники МЧС проедут по всем городам ЯНАО, чтобы собрать гуманитарную помощь

Автомобиль МЧС с гуманитарным грузом стартовал в зону проведения специальной военной операции. Перед тем, как отправиться на передовую, сотрудники ведомства проедут по всем городам ЯНАО, чтобы забрать посылки для бойцов.
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