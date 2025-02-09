Курьерами должны работать только мигранты. И баста. Ещё один лоббист разоблачил себя?

Царьград Коллаж Царьграда На фоне недавних новостей про то, что зарплаты курьеров в России бьют все рекорды, в Свердловской области один из чиновников выступил с нескромным предложением - чтобы в службах доставки могли трудиться только мигранты.
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