Экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор прокомментировал поведение властей Украины. Он считает, что глава Украины Владимир Зеленский понимает, что теряет поддержку Запада вопреки демонстрации уверенности, сообщает корреспондент ДОФы со ссылкой на RT.
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