Герасимов доложил Путину, что ВС РФ решают задачи в соответствии с планом СВО

Начальник Генштаба Вооруженных сил Российской Федерации Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину, что объединенная группировка войск решает задачи в соответствии с планом спецоперации, передает ТАСС.
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