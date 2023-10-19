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Герасимов доложил Путину, что ВС РФ решают задачи в соответствии с планом СВО

Герасимов доложил Путину, что ВС РФ решают задачи в соответствии с планом СВО

Начальник Генштаба Вооруженных сил Российской Федерации Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину, что объединенная группировка войск решает задачи в соответствии с планом спецоперации, передает ТАСС.

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