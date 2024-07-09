"РГ": самыми недооцененными кроссоверами являются Toyota Venza и Renault Koleos

На российском рынке есть интересные кроссоверы, которые обделены вниманием покупателей, сообщает "Российская газета" со ссылкой на руководителя отдела по развитию продуктов и услуг ГК Альфа-Лизинг Максима Давиденко.
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