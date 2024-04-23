Антикоррупционный прокурор посетит Верховье и примет жителей на личный приём

26 апреля с 10:00 до 12:00 в Верховском районе Орловской области начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Алексей Трянзин проведёт личный приём жителей района.
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