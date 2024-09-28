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Захарова: обязательства по расследованию терактов на СП не выполняются

Захарова: обязательства по расследованию терактов на СП не выполняются

Global Look Press/The Swedish Coast Guard/XinHua Страны Запада не выполняют свои обязательства по расследованию терактов, в которых были повреждены газопроводы "Северный поток" и "Северный поток – 2", несмотря на призывы России.

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