Global Look Press/The Swedish Coast Guard/XinHua Страны Запада не выполняют свои обязательства по расследованию терактов, в которых были повреждены газопроводы "Северный поток" и "Северный поток – 2", несмотря на призывы России.
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