В общевойсковой армии в Приморье стартовали сборы с гранатометчиками

В общевойсковой армии в Приморье стартовали сборы с гранатометчиками

Военнослужащие отработают тактические действия на поле боя, научатся правильному выбору и оборудованию огневых позиций, скрытному передвижению, наблюдению за целями.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх