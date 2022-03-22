Сотни жителей Ростова вновь остались без света 22 марта

Стоит отметить, что отключение подачи электроэнергии в Ростове началось в понедельник, 21 марта. Сегодня свет отключат в домах на проспекте Ленина, Стачки, 40-летия Победы, в переулках Батайском, Молочном, Руднева, Краснофлотском, Кирилловском, на улицах Волгодонской, Гризодубовой, 2-й Круговой, 3-й Круговой, Парижской Коммуны, Плеханова, Проселочной, Пахотной, Книжной, Равенства, Гарибальди, Новостроевской, Искусственной, 21-й Линии,23-й Линии, Закруткина, площадь Свободы, 2-й Пролетарской, 1-й, 2-й Левой.