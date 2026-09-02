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ВЕСТИ КРЫМ

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Крыму выделили более 2,2 млрд рублей из резервного фонда Правительства России

Крыму выделили более 2,2 млрд рублей из резервного фонда Правительства России

Как сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов, средства направят на частичную компенсацию расходов юрлиц и индивидуальных предпринимателей на оплату труда работников.

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