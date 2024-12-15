310 машин спецтехники чистят и обрабатывают дороги Петербурга и Ленобласти

Работы ведутся круглосуточно По информации ФКУ Упрдор «Северо-Запад», в расчистке и обработке КАД Санкт-Петербурга в минувшие сутки участвовало 95 единиц различной спецтехники (КДМ, погрузчики, тракторы и т.
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