310 машин спецтехники чистят и обрабатывают дороги Петербурга и Ленобласти

Работы ведутся круглосуточно По информации ФКУ Упрдор «Северо-Запад», в расчистке и обработке КАД Санкт-Петербурга в минувшие сутки участвовало 95 единиц различной спецтехники (КДМ, погрузчики, тракторы и т.