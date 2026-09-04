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ФедералПресс

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В Совфеде расшифровали сигнал Путина на ВЭФ: названы главные условия по Украине

В Совфеде расшифровали сигнал Путина на ВЭФ: названы главные условия по Украине

МОСКВА, 4 сентября, ФедералПресс. Президент России Владимир Путин на Восточном экономическом форуме словами об украинском конфликте дал понять, что РФ надеется на участие международных игроков в урегулировании.

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