«Ради памяти, ради жизни.» Для получателей социальных услуг пожилого возраста АНО СОН «Содействие» состоялось мероприятие, посвященное «Дню Победы».
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«Ради памяти, ради жизни.» Для получателей социальных услуг пожилого возраста АНО СОН «Содействие» состоялось мероприятие, посвященное «Дню Победы».