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Воронежские новости

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77-летняя женщина с потерей памяти исчезла в Бобровском районе под Воронежем

77-летняя женщина с потерей памяти исчезла в Бобровском районе под Воронежем

Черёмухина Валентина Ивановна пропала 13 сентября 2026 года в селе Семеново-Александровка Бобровского района.

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