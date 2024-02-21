Протекционизм США и ЕС в отношении автомобильной промышленности Китая негативно повлияет на их собственное долгосрочное развитие -- МИД КНР

Пекин, 20 февраля /Синьхуа/ -- Принятые США и ЕС меры торгового протекционизма негативно повлияют на их собственное долгосрочное развитие и помешают прогрессу и процветанию во всем мире, заявила во вторник официальный представитель МИД КНР Мао Нин.