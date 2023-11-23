Пресс-тур «Подготовка спасателей на воде к обеспечению безопасности на водоемах города Москвы в зимний период»

фото: РИА Новости/Максим Богодвид Предлагаем Вашему вниманию ознакомиться с итогами пресс-тура «Подготовка спасателей на воде к обеспечению безопасности на водоемах города Москвы в зимний период»Во вторник, 21 ноября 2023 года, прошла пресс-конференция Департамента ГОЧСиПБ города Москвы на тему: «Подготовка спасателей на воде к обеспечению безопасности на водоемах города Москвы в зимний период».