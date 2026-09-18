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Татар-информ

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Дамир Нургалиев проголосовал на выборах в Госдуму вместе с семьей

Дамир Нургалиев проголосовал на выборах в Госдуму вместе с семьей

Фото: пресс-служба Госсовета РТ Председатель Молодежного парламента при Государственном Совете Республики Татарстан Дамир Нургалиев принял участие в выборах депутатов Государственной Думы ФС РФ.

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