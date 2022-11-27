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Далич о словах тренера Канады про намерение «поиметь Хорватию»: «Мы заняли 2-е место на ЧМ-2018 и достойны уважения. Мы одинаково уважаем всех»

Главный тренер сборной Хорватии отреагировал на высказывание тренера канадской сборной.  Говоря о предстоящем матче между этими командами на ЧМ-2022, Джон Хердман заявил: «Я сказал игрокам, что их место здесь, и мы выйдем и поимеем Хорватию».

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