Далич о словах тренера Канады про намерение «поиметь Хорватию»: «Мы заняли 2-е место на ЧМ-2018 и достойны уважения. Мы одинаково уважаем всех»

Главный тренер сборной Хорватии отреагировал на высказывание тренера канадской сборной. Говоря о предстоящем матче между этими командами на ЧМ-2022, Джон Хердман заявил: «Я сказал игрокам, что их место здесь, и мы выйдем и поимеем Хорватию».