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🏐 В Крыму установлено 713 спортивных площадок и объектов спорта

🏐 В Крыму установлено 713 спортивных площадок и объектов спорта Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов, поздравляя работников спортивной сферы с Днём физкультурника рассказал, что в республике построены новые футбольные поля, открыты физкультурно-оздоровительные комплексы и Центр олимпийской подготовки по водным видам спорта, проведена реконструкция стадиона «Авангард» в Ялте, училища олимпийского резерва в Симферопольском районе, дворца спорта в Евпатории, школы по пулевой стрельбе, центра спортивной подготовки и спортивного комплекса «Крым-СПОРТ» в Симферополе, открыты ледовые катки.

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