Смертельное ДТП на трассе «Кавказ»: 29-летний таксист вылетел с дороги и перевернулся

Смертельное ДТП на трассе «Кавказ»: 29-летний таксист вылетел с дороги и перевернулсяВ Гулькевичском районе Краснодарского края сегодня ранним утром произошла авария, унесшая жизнь 29-летнего водителя такси.
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