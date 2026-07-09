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Живая Кубань

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Смертельное ДТП на трассе «Кавказ»: 29-летний таксист вылетел с дороги и перевернулся

Смертельное ДТП на трассе «Кавказ»: 29-летний таксист вылетел с дороги и перевернулся

Смертельное ДТП на трассе «Кавказ»: 29-летний таксист вылетел с дороги и перевернулсяВ Гулькевичском районе Краснодарского края сегодня ранним утром произошла авария, унесшая жизнь 29-летнего водителя такси.

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