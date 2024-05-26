G7 хочет ограничить «чрезмерную роль» Китая

Чрезмерная роль Китая в мировой торговле тревожит руководителей глобальных финансов. В связи с этим страны «Большой семерки» подготовили проект коммюнике, призванный бросить вызов этой «порочной практике» (доминированию КНР).
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