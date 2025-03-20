Цена «Курской операции»: на что Киев разменял жизни тысяч солдат? Ирина ВальковаБывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко шокировал аудиторию признанием о настоящих итогах так называемой «курской операции».
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