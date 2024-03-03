Минкульт: Зренянин назначена культурной столицей Сербии 2025 года

Сербия уже определилась с выбором национальной культурной столицы на 2025 год. В Министерстве культуры балканского государства согласились с предложением назначить город Зренянин на этот символический пост 2025 года.
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